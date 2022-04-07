Лидер Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему украинская сторона выбрала Стамбул в качестве площадки для переговоров. По мнению президента, это последствия давления Запада, чтобы украинская делегация не поехала в Белоруссию.
"Стамбул — это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Белоруссию. Им не нужна была миротворческая миссия в Белоруссии. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (в Белоруссии — ред.), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО", — цитируются слова Лукашенко на его официальном сайте.
Однако президент Белоруссии уверен, что главное не место встречи, а сам результат переговоров.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал, каково значение итогов переговоров между Россией и Украиной, прошедших 29 марта в Стамбуле. По его словам, круглый стол — это всегда возможности договориться. Российские позиции выражены чётко и ясно. Переговоры есть смысл продолжать, если другая сторона согласится на те конкретные предложения, которые озвучены РФ, резюмировал он.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.