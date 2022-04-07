WT: у Байдена когнитивные проблемы, угрожающие нацбезопасности

Бывший врач Белого дома, по совместительству конгрессмен-республиканец Ронни Джексон говорит о том, что у Джо Байдена умственное недомогание, сообщает The Washington Times. По его словам, ситуация с аналитическими способностями президента США настолько ухудшились, что представляют угрозу национальной безопасности.

"Я не пытаюсь поставить диагноз. Но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы. В когнитивном плане он борется", — заявил Джексон.

Также Ронни Джексон поделился переживаниями: он думает, что "что-то происходит", и сейчас от этого зависит национальная безопасность Америки.