Бывший врач Белого дома, по совместительству конгрессмен-республиканец Ронни Джексон говорит о том, что у Джо Байдена умственное недомогание, сообщает The Washington Times. По его словам, ситуация с аналитическими способностями президента США настолько ухудшились, что представляют угрозу национальной безопасности.
"Я не пытаюсь поставить диагноз. Но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы. В когнитивном плане он борется", — заявил Джексон.
Также Ронни Джексон поделился переживаниями: он думает, что "что-то происходит", и сейчас от этого зависит национальная безопасность Америки.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.