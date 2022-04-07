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Автор Владимир Васютченко

Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за задержания ценностей из российских музеев

Мир

Российский МИД вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря в связи с задержанием финскими таможенниками произведений искусства, принадлежащих российским музеям, сообщили в министерстве.

Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за задержания ценностей из российских музеев

"7 апреля в МИД России был вызван Посол Финляндии в Москве А. Хелантеря, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей", — говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в начале апреля финские таможенники задержали три машины, перевозившие принадлежащие Эрмитажу, Третьяковской галерее и музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина произведения искусства, которые ранее экспонировались в Италии и Японии.

Задержание культурных ценностей в Финляндии объяснили возможным нарушением антироссийских санкций. Груз временно поместили в хранилище госмузея "Атенеум" в Хельсинки.

Официальный представитель МИД РФ, назвала задержание российских музейных ценностей "правовым беспределом".

"Ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел… Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объёме", — сказала Захарова.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы финляндия мария захарова
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