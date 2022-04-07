Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за задержания ценностей из российских музеев

Российский МИД вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря в связи с задержанием финскими таможенниками произведений искусства, принадлежащих российским музеям, сообщили в министерстве.

"7 апреля в МИД России был вызван Посол Финляндии в Москве А. Хелантеря, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей", — говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в начале апреля финские таможенники задержали три машины, перевозившие принадлежащие Эрмитажу, Третьяковской галерее и музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина произведения искусства, которые ранее экспонировались в Италии и Японии.

Задержание культурных ценностей в Финляндии объяснили возможным нарушением антироссийских санкций. Груз временно поместили в хранилище госмузея "Атенеум" в Хельсинки.

Официальный представитель МИД РФ, назвала задержание российских музейных ценностей "правовым беспределом".

"Ситуацию можно охарактеризовать двумя словами — правовой беспредел… Ожидаем скорейшего решения финских властей по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию наших произведений искусства в полном объёме", — сказала Захарова.