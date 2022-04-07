The Economist: две трети мира живут в странах, поддерживающих Россию

Издание The Economist посчитало население планеты и сообщило, что две трети жителей живут в странах, которые поддерживают Россию или нейтрально к ней относятся в связи со спецоперацией на Украине. Это большая часть людей Земли.

Больше всего в списке нейтральных стран или тех, кто не занял никакой позиции по поводу России: это Индия, Багладеш и Бразилия. Китай же, в целом, выступил на стороне РФ, поэтому за счёт него и Индии случился больший перевес. И хотя The Economist утверждает, что официальный Нью-Дели придерживается нейтралитета, Индия укрепила отношения с Россией с помощью нефти.

На стороне Запада — 131 страна, однако по меркам населения это всего лишь 36%.