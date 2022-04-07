Эстония намерена отказаться от поставок российского газа в 2022 году

Власти Эстонии приняли принципиальное решение о прекращении импорта российского газа уже в 2022 году, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В официальном релизе отмечается, что этой осенью Эстония собирается создать терминал в городе Палдиски для приёма сниженного природного газа. Газопровод будет построен компаниями Elering и Alexela, которые давно разрабатывали проект.

Как отметила премьер-министр страны Кая Каллас, цель правительства — отдать приоритет топливу, полученному из СПГ, при пополнении запасов.

"Нам нужно как можно скорее прекратить покупать газ у путинского режима", — сказала она.

Ранее власти Германии после долгих размышлений о возможном введении запрета на российские энергоресурсы решили всё-таки отказаться от бойкота газа из РФ. Министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявлял, что эмбарго может привести к расколу в немецком обществе и предпринимательской сфере.