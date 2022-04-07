Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии

В ходе российско-украинских переговоров о мирном урегулировании должна учитываться позиция Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совбеза республики.

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Как пояснил Лукашенко, власти страны исходят из того, что у её границ проходят военные действия. События на Украине оказывают серьёзное влияние на ситуацию в Белоруссии.

"Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договорённостей быть не может", — подчеркнул президент.

Он выразил убеждение, что в РФ понимают такую позицию белорусских властей, в которое по мнению Лукашенко, нет "ничего плохого".

Президент напомнил о предпринятых Белоруссией вскоре после начала спецоперации шагах по налаживанию диалога между РФ и Украиной и проведённых на территории страны трёх раундах переговоров, а также прокомментировал их перемещение в Стамбул.

"Мы же не настаиваем. Пускай там проводят эти переговоры. Главное, чтобы был результат", — сказал Лукашенко.