Песков: Путин ориентируется на Индонезию по решению о присутствии на саммите G20

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, будет ли российский лидер Владимир Путин принимать участие в саммите G20. По словам пресс-секретаря президента, его решение зависит от развития событий.

"Мы будем это уточнять, всё-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь", — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.

Ранее Вашингтон поставил Индонезии ультиматум. Как заявила глава Минфина Штатов Джанет Йеллен, американские власти отказываются присутствовать на мероприятиях "Большой двадцатки" в случае участия Москвы.