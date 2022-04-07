Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, будет ли российский лидер Владимир Путин принимать участие в саммите G20. По словам пресс-секретаря президента, его решение зависит от развития событий.
"Мы будем это уточнять, всё-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь", — подчеркнул Песков в ходе брифинга с журналистами.
Ранее Вашингтон поставил Индонезии ультиматум. Как заявила глава Минфина Штатов Джанет Йеллен, американские власти отказываются присутствовать на мероприятиях "Большой двадцатки" в случае участия Москвы.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.