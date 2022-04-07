Поведение российского посольства во Франции сочли "непристойным"

МИД Франции вызвал российского посла в Париже Алексея Мешкова для срочной встречи, заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Он связал вызов с "непристойными и провокационными сообщениями", распространяемыми официальным российским представительством в стране.

Речь идёт о сообщениях о событиях в Буче, которые появились в официальном аккаунте посольства в Twitter*. Там цитировали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об "истерии" западных и украинских СМИ вокруг произошедшего.

Видео с телами убитых гражданских в Буче появились в украинских и международных СМИ 2 апреля, после занятия города силами ВСУ. Украина и западная пресса говорят о причастности российских военных к массовым убийствам, Россия отрицает вину в этих событиях.

События в Буче спровоцировали разговоры о новых санкциях в отношении России. Однако западные страны не могут прийти к соглашению о том, как в дальнейшем строить отношения с Кремлём.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.