МИД Франции вызвал российского посла в Париже Алексея Мешкова для срочной встречи, заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. Он связал вызов с "непристойными и провокационными сообщениями", распространяемыми официальным российским представительством в стране.
Речь идёт о сообщениях о событиях в Буче, которые появились в официальном аккаунте посольства в Twitter*. Там цитировали министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об "истерии" западных и украинских СМИ вокруг произошедшего.
Видео с телами убитых гражданских в Буче появились в украинских и международных СМИ 2 апреля, после занятия города силами ВСУ. Украина и западная пресса говорят о причастности российских военных к массовым убийствам, Россия отрицает вину в этих событиях.
События в Буче спровоцировали разговоры о новых санкциях в отношении России. Однако западные страны не могут прийти к соглашению о том, как в дальнейшем строить отношения с Кремлём.
* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.