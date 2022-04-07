EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии
Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече
Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи
Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю
Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии
ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина
Песков: Путин ориентируется на Индонезию по решению о присутствии на саммите G20
Автор Мирослав Марков

Нарышкин: НАТО пытается сделать из Украины второй Афганистан для СССР

Мир

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что НАТО будет прикладывать усилия, чтобы сделать из Украины для России подобие Афганистана для СССР. Он отметил, что Североатлантический альянс вместе со своими коллегами из Америки очень стараются это сделать.

Однако, как заявил Нарышкин, все, кто "хоть немного знаком с историей и географией", должны понимать, что такая стратегия точно провалится, в особенности если в НАТО и Евросоюзе путают географические названия и города.

"Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?" — посмеялся Нарышкин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
нато украина сергей нарышкин
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров Игорь Буккер The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина Игорь Буккер Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Усам Оздемиров Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока Усам Оздемиров Игорь Буккер The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина Игорь Буккер Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Последние материалы
Кадыров рассказал об участи азовцев* в боях за Мариуполь
Болгария лжёт и должна заплатить за поставки оружия Украине
GT: США хотят использовать НАТО в качестве собственной армии
Режиссёр Бояков обещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече
Врач: уберечь себя от рака кишечника помогут яркие фрукты и овощи
Литовкин: Украинские мины плавают по всему Чёрному морю
Лукашенко: на переговорах по Украине должна прозвучать позиция Белоруссии
Ответ будет: как отреагирует Россия на эмбарго Запада по нефти и газу
Бреттон-Вудс III будет строиться вокруг валют Востока
ВВС удивило, что украинцы обвиняют в конфликте Зеленского, а не Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников