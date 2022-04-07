Нарышкин: НАТО пытается сделать из Украины второй Афганистан для СССР

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что НАТО будет прикладывать усилия, чтобы сделать из Украины для России подобие Афганистана для СССР. Он отметил, что Североатлантический альянс вместе со своими коллегами из Америки очень стараются это сделать.

Однако, как заявил Нарышкин, все, кто "хоть немного знаком с историей и географией", должны понимать, что такая стратегия точно провалится, в особенности если в НАТО и Евросоюзе путают географические названия и города.

"Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?" — посмеялся Нарышкин.