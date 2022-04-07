Австралия ввела санкции против вице-премьера и главы Минэкономразвития РФ

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко и глава Минэкономразвития страны Максим Решетников попали под австралийские санкции.

О введении санкций в отношении 67 россиян связи с проведением спецоперации РФ на Украине объявила в четверг, 7 апреля, глава МИД Австралии Марис Пейн.

"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов, тех, кто близок к Путину, содействует и поддерживает его возмутительные действия", — цитирует заявление министра Reuters.

По информации австралийского МИД, помимо Григоренко и Решетникова, в обновлённый санкционный список попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, зампред Госдумы Александр Бабаков и некоторые другие представители российских властей. Также санкции введены в отношении исполняющей обязанности мэра Мелитополя Галины Данильченко и члена украинского парламента Олега Волошина.

Всего под санкции, введённые властями Австралии в связи российской спецоперацией на Украине, попали уже около 600 физических и юрлиц.