Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко и глава Минэкономразвития страны Максим Решетников попали под австралийские санкции.
О введении санкций в отношении 67 россиян связи с проведением спецоперации РФ на Украине объявила в четверг, 7 апреля, глава МИД Австралии Марис Пейн.
"Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов, тех, кто близок к Путину, содействует и поддерживает его возмутительные действия", — цитирует заявление министра Reuters.
По информации австралийского МИД, помимо Григоренко и Решетникова, в обновлённый санкционный список попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, зампред Госдумы Александр Бабаков и некоторые другие представители российских властей. Также санкции введены в отношении исполняющей обязанности мэра Мелитополя Галины Данильченко и члена украинского парламента Олега Волошина.
Всего под санкции, введённые властями Австралии в связи российской спецоперацией на Украине, попали уже около 600 физических и юрлиц.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.