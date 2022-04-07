Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обращаясь к депутатам Европарламента в Страсбурге сообщил, что с начала проведения спецоперации российскими военными на Украине, ЕС выплатил Российской Федерации за энергоносители в 35 раз больше, чем предоставил помощи Киеву.
"Мы дали Украине €1 млрд. Кто-то скажет, что это много, но мы столько же платим России каждый день за энергию, которую она нам поставляет. С начала боевых действий мы уже заплатили €35 млрд", — цитирует дипломата ТАСС.
Также Боррель призвал ЕС продолжить поставки вооружения украинскому государству для противостояния с Россией.
Ранее глава дипломатии ЕС высоко оценил устойчивость российского рубля перед лицом международных санкций, введённых в свете спецоперации на Украине.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.