Борелль: ЕС выплатил РФ в 35 раз больше, чем отправил помощи на Украину

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обращаясь к депутатам Европарламента в Страсбурге сообщил, что с начала проведения спецоперации российскими военными на Украине, ЕС выплатил Российской Федерации за энергоносители в 35 раз больше, чем предоставил помощи Киеву.

"Мы дали Украине €1 млрд. Кто-то скажет, что это много, но мы столько же платим России каждый день за энергию, которую она нам поставляет. С начала боевых действий мы уже заплатили €35 млрд", — цитирует дипломата ТАСС.

Также Боррель призвал ЕС продолжить поставки вооружения украинскому государству для противостояния с Россией.

Ранее глава дипломатии ЕС высоко оценил устойчивость российского рубля перед лицом международных санкций, введённых в свете спецоперации на Украине.