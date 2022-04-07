Британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell терпит огромные убытки из-за прекращения своей деятельности в России. По последним данным, за прошедший период компания утратила от 4 до 5 миллиардов долларов прибыли. Об этом говорят прогнозы экспертов.
Однако Shell отмечает, что по этому же прогнозу расходы не повлияют на скорректированную прибыль.
С начала специальной операции России на Украине концерн принял решение выйти из совместных проектов с "Газпромом" и "Газпром-нефтью", а также прекратить участие в проекте строительства газопровода "Северный поток 2". Позже Shell отказалась от всех российских ресурсных предприятий, а также закрыла свои автомобильные заправки и остановила производство топлива для авиатранспорта.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.