Google: ролик с Захаровой заблокировали из-за нарушения принципов YouTube

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику с выступлением официального представителя МИД России Марии Захаровой. Кадры опубликовали 17 марта 2022 года.

"Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику", — объяснили представители американской корпорации Google, передаёт ТАСС.

В Роскомнадзоре призвали разблокировать видео. При этом его всё ещё нельзя посмотреть из-за "нарушения принципов сообщества".

Ранее Захарова осадила главу Минкультуры Польши Петра Глиньского, который заявил, что русская культура должна исчезнуть из общества. Как подчеркнула дипломат, министр не сможет даже изучить предмет, который пытается запретить.