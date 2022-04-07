Турецкий адмирал обвинил Украину в военном преступлении в Черном море

Ситуация, сложившаяся в Черном море из-за дрейфующих по вине Украины мин, это самое настоящее военное преступление.

Так в интервью газете Yeni Şafak заявил Джихат Яйджи, контр-адмирал ВМС Турции в отставке.

Турецкий адмирал пояснил, что, согласно Седьмого протокола Гаагской конвенции 1907 года, "преступлением считается отсоединение мин от якорей, а также использование мин, которые не самоликвидируются в случае отрыва от минрепов".

"Именно такие мины сейчас плавают в акватории Черного моря, угрожая кораблям и жизням людей, — отметил Джихат Яйджи. — Украина совершила военное преступление".

Напомним, ранее стало известно, что из-за шторма порядка 10 якорных мин устаревшей конструкции из 420, установленных ВМС Украины оторвались от тросов и отправились в свободное плавание.

Две "бродяги" выловлены Турцией в Босфоре, одна — у границы Болгарии, одна чудом не погубила румынское рыболовецкое судно. Где остальные — пока неизвестно.