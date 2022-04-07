В Латвии школьников заставляют заполнять "анкеты лояльности"

В Саласспилсской основной школе, что в Латвии, заставляют учеников заполнять так называемые "анкеты лояльности" относительно проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом пишет Press.lv.

Так, в анкете содержаться следующие вопросы:

"Как ты будешь действовать, если в твоем классе кто-то выскажет поддержку действиям России на Украине",

"Были ли в твоей школе конфликты между детьми с Украины и другими школьниками?",

"Понятен ли тебе настрой учителей в отношении ситуации на Украине?".

По информации издания, одна из целей анкетирования — узнать мнение родителей и учителей.

В свою очередь, родителей возмутил тот факт, что школьникам задают политические вопросы, поэтому они обратились за разъяснениями к директору школы. Некоторые ученики отказались заполнять анкеты, однако учителя заставили, сообщив, что это обязательно.

По словам одной из родительниц, директор подтвердил, что в школе действительно проводится анкетирование, инициированное Департаментом по надзору за качеством обучения. Причиной послужила жалоба украинских учеников на отношение к ним.

Отмечается, что опрос проводится в четырех классах школы на анонимной основе.

К слову, в Латвии хотят лишать гражданства тех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине.