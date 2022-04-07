В Саласспилсской основной школе, что в Латвии, заставляют учеников заполнять так называемые "анкеты лояльности" относительно проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом пишет Press.lv.
Так, в анкете содержаться следующие вопросы:
По информации издания, одна из целей анкетирования — узнать мнение родителей и учителей.
В свою очередь, родителей возмутил тот факт, что школьникам задают политические вопросы, поэтому они обратились за разъяснениями к директору школы. Некоторые ученики отказались заполнять анкеты, однако учителя заставили, сообщив, что это обязательно.
По словам одной из родительниц, директор подтвердил, что в школе действительно проводится анкетирование, инициированное Департаментом по надзору за качеством обучения. Причиной послужила жалоба украинских учеников на отношение к ним.
Отмечается, что опрос проводится в четырех классах школы на анонимной основе.
К слову, в Латвии хотят лишать гражданства тех, кто поддерживает российскую спецоперацию на Украине.
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