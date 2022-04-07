Захарова: позиция Италии по санкциям неприлична, РФ первой помогла ей в пандемию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала позицию руководства Италии по санкциям в отношении России неприличной.

Она напомнила, что именно РФ и Китай первыми протянули этой стране руку помощи во время пандемии COVID-19, а Европа в тот период закрыла глаза на проблемы.

"Наверное, там забыли, кто в тот сложнейший жизненный момент протянул им руку помощи. И вот сейчас Италия со всем её руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну. Это просто неприличная позиция", — сказала Захарова в эфире Rutube-канала "Соловьёв.Live".

Дипломат убеждена: жители Италии не поддерживают действия властей страны и не ассоциируют себя с их позицией по ограничительным мерам против РФ.

Она также добавила, что итальянские политики, вероятно, не понимают, какую роль играет ЕС в украинском кризисе.