Кулеба потребовал от НАТО обеспечить Украину оружием

Страны НАТО должны обеспечить Украину вооружением, которое ей требуется, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Моя повестка очень простая, в ней только три пункта — это оружие, оружие и оружие… Призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чём она нуждается", — цитирует ТАСС заявление украинского министра журналистам в Брюсселе, где 7 апреля проводится встреча глав МИД стран НАТО.

Кулеба подчеркнул, что Украине нужно и оборонительное, наступательное оружие. По словам главы украинского МИД, страна нуждается также в самолётах, бронемашинах и средствах противовоздушной обороны.

"Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас — это обеспечить ее всем необходимым", — заявил Кулеба.

Он сказал также, что Киев настаивает на необходимости введения полного нефтяного и газового эмбарго против РФ, а также всеобъемлющих санкций в отношении её банковской сферы.