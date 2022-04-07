Австрийский МИД вышлет из страны четырёх российских дипломатов, сообщает местный телеканал ое24. Решение затронет трёх сотрудников посольства и одного работника генерального консульства в Зальцбурге.
Официальная Вена обосновала своё решение тем, что деятельность сотрудников российского внешнеполитического ведомства нарушала положения Венской конвенции о дипломатических отношениях.
О возможной высылке российских дипломатов из Австрии сообщалось и ранее, такую возможность допускал глава МИД страны Александр Шалленберг. При этом представитель российского МИД, Мария Захарова, предупредила о возможных последствиях этого шага.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.