Российские дипломаты покидают Австрию

Австрийский МИД вышлет из страны четырёх российских дипломатов, сообщает местный телеканал ое24. Решение затронет трёх сотрудников посольства и одного работника генерального консульства в Зальцбурге.

Официальная Вена обосновала своё решение тем, что деятельность сотрудников российского внешнеполитического ведомства нарушала положения Венской конвенции о дипломатических отношениях.

О возможной высылке российских дипломатов из Австрии сообщалось и ранее, такую возможность допускал глава МИД страны Александр Шалленберг. При этом представитель российского МИД, Мария Захарова, предупредила о возможных последствиях этого шага.