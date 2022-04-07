Свежий фейк от Украины: по Мариуполю катаются русские мобильные крематории

На фоне боёв за Мариуполь особо зловеще и для кого-то правдоподобно может выглядеть очередной фейк. Тем более, что запущен он не кем-нибудь, а городской мэрией, которая пока ещё подконтрольна Киеву.

В своем Telegram-канале градоначальники опубликовали сообщение о том, что по городу курсируют мобильные крематории, принадлежащие якобы российским военным. По версии украинских чиновников, так они "пытаются скрыть количество жертв среди мирного населения".

Впрочем, эта попытка обелить "своих" разбивается о свидетельства тех самых горожан, о судьбе которых "забеспокоились" вдруг работники мэрии. И которые не скрывают симпатии к российским солдатам, несмотря на страх перед местью радикалов.

"Люди просто запуганы, они все хотят в Россию. Когда российские танки шли колонной, все встречали, махали все, приветствовали. Но их просто запугали. Приходят потом, погромы дома устраивают, избивают ребят или забирают к себе как пушечное мясо", — говорит житель Изюма Геннадий (цитата ТВЦ).

К слову, до тех пор, пока Мариуполь полностью не перешёл под контроль российской армии, его жителям на самом деле есть, чего опасаться. Как стало известно, в Черниговской области украинские силовики регулярно расправляются с теми, на кого падает хоть тень подозрения в "пророссийскости". Об этом, по данным ТВЦ, свидетельствует запись телефонного разговора сотрудника СБУ, идентифицированного как Руслан Бондаренко, со своим агентом.

— Нашел негодяев, которых можно застрелить? — Да, я тебе скину.

Кроме того, если верить командиру Грузинского батальона Мамуке Мамулашвили, геноцид и зверства в отношении русских вообще и россиян в частности молодчики с автоматами за военные преступления не считают.