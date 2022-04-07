Если Германия откажется от поставок российского газа, то жители этой страны столкнутся с тотальным дефицитом во всех сферах жизни. Об этом сообщает швейцарский канал SRF.
По информации СМИ, эксперты в области промышленности предупреждают, что в случае введения запрета на энергоресурсы из РФ крупнейший немецкий химический концерн BASF прекратит свою работу.
Специалисты убеждены: при таких обстоятельствах в ФРГ повсюду возникнет дефицит стройматериалов.
"Автомобильная промышленность столкнётся с невозможностью изготовления лобовых стёкол, пищевая промышленность — с нехваткой важных ингредиентов. Также пострадает фармацевтическая отрасль", — сказано в материале.
При этом SRF отмечает, что дефицит станет повсеместным в Германии, а дальнейшее процветание ФРГ будет находиться под огромным вопросом.
"Российский газ абсолютной необходим", — заключили швейцарские журналисты.
Как подчёркивает SRF, Германия сможет полностью отказаться от поставок топлива из РФ только через несколько лет.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.