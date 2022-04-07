SRF: Германию ждёт тотальный дефицит в случае отказа от российского газа

Если Германия откажется от поставок российского газа, то жители этой страны столкнутся с тотальным дефицитом во всех сферах жизни. Об этом сообщает швейцарский канал SRF.

По информации СМИ, эксперты в области промышленности предупреждают, что в случае введения запрета на энергоресурсы из РФ крупнейший немецкий химический концерн BASF прекратит свою работу.

Специалисты убеждены: при таких обстоятельствах в ФРГ повсюду возникнет дефицит стройматериалов.

"Автомобильная промышленность столкнётся с невозможностью изготовления лобовых стёкол, пищевая промышленность — с нехваткой важных ингредиентов. Также пострадает фармацевтическая отрасль", — сказано в материале.

При этом SRF отмечает, что дефицит станет повсеместным в Германии, а дальнейшее процветание ФРГ будет находиться под огромным вопросом.

"Российский газ абсолютной необходим", — заключили швейцарские журналисты.

Как подчёркивает SRF, Германия сможет полностью отказаться от поставок топлива из РФ только через несколько лет.