В ООН прокомментировали кадры расстрела российских пленных

В ООН прокомментировали появившуюся видеозапись, на которой, по предварительным данным, запечатлено убийство российских пленных украинскими солдатами. Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы, передает РИА Новости.

Так он ответил на просьбу прокомментировать запись, которую обнародовало американское издание New York Times.

В Белом доме прокомментировали видео с убийством российских пленных на Украине. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации США Джен Псаки, она не готова подтвердить подлинность записи. "Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации", — сказала она.