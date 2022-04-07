NBS выяснил природу "слитых США разведданных": в основном это фейки

NBC News рассказал о том, как Вашингтон выдает дезинформацию под маркой "рассекреченных разведданных" и зачем он это делает.

Как рассказали изданию "три высокопоставленных чиновника" администрации Байдена, многие "данные американской разведки", на которые ссылаются в своих выступлениях официальные лица США таковыми вовсе не являются, а придуманы исключительно "ради сдерживания Кремля".

В качестве примера собеседники NBS привели заявления Джона Кирби и самого президента Америки о том, что "разведка узнала о подготовки России к использованию на Украине химического оружия". Оказывается, ничего подобного на самом деле не было, а "утечка сведений" была чистой воды выдумкой, цель которой — "удержать Россию от использования запрещенных боеприпасов" и "вывести Путина из равновесия".

"По словам чиновников, беспрецедентные выпуски разведданных, координируемые Советом национальной безопасности Белого дома, были настолько частыми и объемными, что спецслужбам пришлось выделить больше сотрудников для работы над процессом "рассекречивания". Аналитики всех мастей назвали это смелой и пока успешной стратегией, хотя и не без рисков", — пишет NBC News.

"Креативный подход" высоко оценил, в частности Тим Вайнер, автор книги "История ЦРУ 2006 года”:

"Это самое удивительное проявление интеллекта как инструмента государственной власти, которое я видел или слышал со времен Кубинского ракетного кризиса, — сказал он. - Соперничество между США и Россией длится на протяжении десятилетий. Это, безусловно, притупило и обезвредило дезинформационное оружие Кремля”.