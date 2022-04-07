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Автор Ольга Лебедева

Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев

Мир

Финляндия объявила, что ее таможенная служба конфисковала произведения искусства, принадлежащие России, возвращавшиеся в страну из ЕС и Японии. По версии Хельсинки, сделано это в рамках антироссийских санкций.

Санкционный грабёж: Финляндия "отобрала" на границе экспонаты российских музеев
  • Картины и скульптуры, о которых идет речь, принадлежат Московской Третьяковской галерее и Санкт-Петербургскому Эрмитажу, а их стоимость оценивается более чем в $46 млн.

"Захват" произошел в выходные на Ваалимаа, самом оживленном пункте пересечения границы Финляндии и России, но финская таможня подтвердила это только в среду.

"Предметы искусства, которые теперь попали под уголовное расследование, были обнаружены в рамках нашей обычной правоприменительной работы. МИД Финляндии проконсультируется с Еврокомиссией о судьбе произведений искусства”, — сказал Сами Ракшит, директор по правоприменению в финской таможне.

В качестве оправдания действий своего ведомства он сослался на "параграф о предметах роскоши” санкций ЕС против России, введенных в течение последних шести недель из — за спецоперации на Украине, который касался, помимо прочего, и произведений искусства.

По неподтверждённым пока данным, в задержанных грузовиках находились более 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые были "взяты напрокат" для выставки "Гранд-тур: мечты Италии от Венеции до Помпей” в Милане, Италия. Еще одна партия выставлялась в Японии и также возвращалась домой через Финляндию.

Несколькими днями ранее, напомним, Британская Национальная галерея изменила название картины французского импрессиониста Эдгара Дега 1890 года с "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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