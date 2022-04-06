США пытаются поглотить Россию и контролировать Европу - Huanqiu Shibao

Соединенные Штаты — главный интриган XXI века с менталитетом Холодной войны. США преследуют цель разделить и ослабить Россию, пишет в статье для Huanqiu Shibao журналист Чжао Цзяочэн.

По его словам, прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но её "призраки" до сих пор живы. Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться.

Репортер считает, что обострение ситуации вокруг Украины — это новая ловушка, расставленная в XXI веке Соединенными Штатами, заговорщиком времен Холодной войны, в попытке поглотить РФ и контролировать Европу. Это необходимо Вашингтону, чтобы сохранить свою абсолютную гегемонию в мире.

Россия в определённой степени опережает Запад, об этом можно судить на основании её политических, экономических и военных достижений. Такое мнение выразил Чжао Лун, научный сотрудник Шанхайского института международных исследований.