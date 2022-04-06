NYT готова подтвердить подлинность видео расстрела россиян украинскими солдатами

Американское издание New York Times сообщает, что подтверждает подлинность видеозаписи, на которой запечатлена расправа в отношении российских солдат со стороны украинских силовиков. При этом россияне находились в плену и были ранены.

Газета в подробностях пересказало жестокие кадры. В сообщении издания отмечается, что на верифицированной NYT записи, предположительно, запечатлено, как "группа украинских солдат убивает российских военных, которые были захвачены у деревни к западу от Киева".

Напомним, в Белом доме прокомментировали видео с убийством российских пленных на Украине. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации США Джен Псаки, она не готова подтвердить подлинность записи. "Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации", — сказала она.

На кадрах видно, как украинские военные несколько раз стреляют ещё живого, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. У одного из расстрелянных националистами российских солдат за спиной связаны руки.