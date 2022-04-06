Страны выходят из долларовой матрицы и роль Москвы в этом процессе крайне важна, сообщает "Радио Болгария" со ссылкой на международного аналитика Бояна Чукова.
"Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — считает он.
Эксперт обратил внимание на то, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Обмечается, что учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что из долларовой зависимости выходить полмира.
"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — отметил Чуков.
Мировая экономика находится в "подвешенном состоянии" и стоит задуматься о покупке других валют вместо доллара, заявила заместитель директора ВШ финансов РЭУ имени Плеханова Татьяна Бондаренко. По словам финансиста повышение курса нацвалюты США в ближайшее время не предвидится.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.