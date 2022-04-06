EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

"Радио Болгария": страны выходят из долларовой матрицы

Мир

Страны выходят из долларовой матрицы и роль Москвы в этом процессе крайне важна, сообщает "Радио Болгария" со ссылкой на международного аналитика Бояна Чукова.

"Радио Болгария": страны выходят из долларовой матрицы

"Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Обмечается, что учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что из долларовой зависимости выходить полмира.

"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — отметил Чуков.

Мировая экономика находится в "подвешенном состоянии" и стоит задуматься о покупке других валют вместо доллара, заявила заместитель директора ВШ финансов РЭУ имени Плеханова Татьяна Бондаренко. По словам финансиста повышение курса нацвалюты США в ближайшее время не предвидится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
"Радио Болгария": страны выходят из долларовой матрицы
Журналистка сняла фильм о биолабораториях США в Грузии и на Украине
Появились кадры расстрела пленных россиян украинскими солдатами
Экономист заявил, что у РФ есть шанс выйти из "уродского положения" с импортом
США направили Украине 100 дронов-камикадзе и обучили украинцев обращаться с ними
Экономист Баженов о госдолге России: "Ланнистеры всегда платят свои долги"
СБУ планирует взорвать хранилище с хлором под Харьковом, заявило Минобороны
Макаревич назвал новорождённого сына Эйтаном в Тель-Авиве
Mash рассказал о смерти Жириновского в реанимации: массаж сердца и адреналин
Песков заявил, что РФ будет поставлять газ другим странам, если Европа откажется
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Новости Украины
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Последние материалы
"Радио Болгария": страны выходят из долларовой матрицы
Журналистка сняла фильм о биолабораториях США в Грузии и на Украине
Появились кадры расстрела пленных россиян украинскими солдатами
Экономист заявил, что у РФ есть шанс выйти из "уродского положения" с импортом
США направили Украине 100 дронов-камикадзе и обучили украинцев обращаться с ними
Экономист Баженов о госдолге России: "Ланнистеры всегда платят свои долги"
СБУ планирует взорвать хранилище с хлором под Харьковом, заявило Минобороны
Макаревич назвал новорождённого сына Эйтаном в Тель-Авиве
Mash рассказал о смерти Жириновского в реанимации: массаж сердца и адреналин
Песков заявил, что РФ будет поставлять газ другим странам, если Европа откажется
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников