"Радио Болгария": страны выходят из долларовой матрицы

Страны выходят из долларовой матрицы и роль Москвы в этом процессе крайне важна, сообщает "Радио Болгария" со ссылкой на международного аналитика Бояна Чукова.

"Мир выходит за пределы долларовой матрицы. Это термоядерная бомба, сброшенная Россией на экономику и финансовую политику", — считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что Россия перешла на торговлю в национальных валютах с Индией и Китаем. Обмечается, что учитывая население этих трех стран, можно утверждать, что из долларовой зависимости выходить полмира.

"Сила США основана на том, что доллар — мировая резервная валюта, то есть, используя доллары, мир платит налог Соединенным Штатам", — отметил Чуков.

Мировая экономика находится в "подвешенном состоянии" и стоит задуматься о покупке других валют вместо доллара, заявила заместитель директора ВШ финансов РЭУ имени Плеханова Татьяна Бондаренко. По словам финансиста повышение курса нацвалюты США в ближайшее время не предвидится.