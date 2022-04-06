Журналистка сняла фильм о биолабораториях США в Грузии и на Украине

Журналистка Диляна Гайтанджиева из Болгарии показала на неформальном заседании СБ ООН собственный фильм-расследование, который рассказывает о биологической лаборатории имени Лугара в Грузии. Она работает в сотрудничестве с Пентагоном, сообщает РИА Новости.

Как следует из видеоматериалов, лабораторию запрещается снимать в радиусе 100 метров. Проживающие вблизи объекта опрошенные жители жаловались на необъяснимые выбросы в атмосферу со стороны лаборатории. Также сообщается, что временами появляются специфические запахи.

Также Гайтанджиева показала собравшимся карту Украины с отмеченными на ней финансируемыми Вашингтоном биолабораториями и продемонстрировала ряд документов из посольства США в Киеве, которые ранее "утекли". Речь идет, предположительно, о договоре, который был подписан между Минобороны США и Минздравом Украины. Журналистка сообщила, что Киев обязался передавать США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.

По словам женщины, полученные ею документы указывают на то, что военное ведомство США выражало готовность приобретать образцы РНК и синовиальных тканей выходцев из России, представителей европеоидной расы.

История с производством биологического оружия на Украине в лабораториях США, которые строились там с 2005 года, обрастает всё новыми подробностями по мере того, как российская сторона обнаруживает всё больше документов по данной теме.