Появились кадры расстрела пленных россиян украинскими солдатами

В Белом доме прокомментировали видео с убийством российских пленных на Украине. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь администрации США Джен Псаки, она не готова подтвердить подлинность записи.

"Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации", — сказала она.

Так Псаки прокомментировала материал в издании The New York Times, которое подтвердило подлинность данной записи.

"Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева", — написала газета.

На кадрах видно, как украинские военные несколько раз стреляют в ещё живого, предположительно, российского военнослужащего, лежащего на дороге. У одного из расстрелянных националистами российских солдат за спиной связаны руки. Рядом с ним видны тела нескольких военных. По данным The New York Times, видеозапись была сделана 30 марта во время отвода российских войск от Киева.

Сенатор РФ от Крыма Сергей Цеков прокомментировал Pravda.Ru проведение Россией и Украиной обмена пленными в формате 86 на 86 человек. Обмен пленными никак не ускоряет переговорный процесс, однако есть то, что его тормозит, отметил сенатор.