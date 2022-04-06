Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США подготовили для Украины 100 беспилотников-камикадзе Switchblade.
По словам Кирби, американские инструкторы учат украинских военных обращаться с беспилотными летательными аппаратами. Украинцы с осени 2021 года проходят подготовку в США, отметил представитель Пентагона.
Он добавил, что на освоение дронов требуется нескольких дней.
По данным Bloomberg, речь идёт о дронах Switchblade-600, которые весят 23 килограмма, могут находиться в воздухе 40 минут и летать на расстояние в 39 километров. Дроны-камикадзы стреляют противотанковыми снарядами и управляются с помощью системы, оснащённой сенсорным экраном.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.