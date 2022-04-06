США направили Украине 100 дронов-камикадзе и обучили украинцев обращаться с ними

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США подготовили для Украины 100 беспилотников-камикадзе Switchblade.

По словам Кирби, американские инструкторы учат украинских военных обращаться с беспилотными летательными аппаратами. Украинцы с осени 2021 года проходят подготовку в США, отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что на освоение дронов требуется нескольких дней.

По данным Bloomberg, речь идёт о дронах Switchblade-600, которые весят 23 килограмма, могут находиться в воздухе 40 минут и летать на расстояние в 39 километров. Дроны-камикадзы стреляют противотанковыми снарядами и управляются с помощью системы, оснащённой сенсорным экраном.