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Автор Игорь Рябов

США направили Украине 100 дронов-камикадзе и обучили украинцев обращаться с ними

Мир

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США подготовили для Украины 100 беспилотников-камикадзе Switchblade.

По словам Кирби, американские инструкторы учат украинских военных обращаться с беспилотными летательными аппаратами. Украинцы с осени 2021 года проходят подготовку в США, отметил представитель Пентагона.

Он добавил, что на освоение дронов требуется нескольких дней.

По данным Bloomberg, речь идёт о дронах Switchblade-600, которые весят 23 килограмма, могут находиться в воздухе 40 минут и летать на расстояние в 39 километров. Дроны-камикадзы стреляют противотанковыми снарядами и управляются с помощью системы, оснащённой сенсорным экраном.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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