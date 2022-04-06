Песков заявил, что РФ будет поставлять газ другим странам, если Европа откажется

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что страна будет делать, если вся Европа откажется от газа из России. Этой информацией он поделился в интервью французскому телеканалу LCI.

Так, Песков полагает, что Россия будет экспортировать энергоносители в другие страны. Он подчеркнул, что страна живёт под санкциями десятилетиями.

"Мы к этому привыкли. Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявил об отводе российских войск из Киева по личному приказу Владимира Путина.