Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что страна будет делать, если вся Европа откажется от газа из России. Этой информацией он поделился в интервью французскому телеканалу LCI.
Так, Песков полагает, что Россия будет экспортировать энергоносители в другие страны. Он подчеркнул, что страна живёт под санкциями десятилетиями.
"Мы к этому привыкли. Что касается газа, мы будем пытаться экспортировать его в другие страны. Газ много кому нужен", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков заявил об отводе российских войск из Киева по личному приказу Владимира Путина.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.