Глава Минфина США Йеллен: курс рубля не отражает ситуацию в экономике России

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что курс рубля не отражает ситуацию в экономике России.

"Российская экономика пошатнулась от санкций", — сказала она на слушаниях в нижней палате Конгресса США.

По её словам, в настоящее время рублёвый рынок не свободен, вывоз валюты и её покупка ограничены, поэтому установленная стоимость рубля не отражает его ценность.

В среду, 6 марта курс рубля никак не отреагировал на введение новых антироссийских санкций со стороны США и продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро. Торги на Московской бирже закрылись со следующими результатами: курс доллара стоит 79,01 рублей, а евро — 85,6 рублей. Что касается европейской валюты, то впервые с 17 февраля её курс опустился ниже 86 рублей.