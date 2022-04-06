В Болгарии назвали отказ ЕС от российского угля "харакири"

Обозреватель болгарской газеты "Гласове" Боян Рашев заявил, что если Евросоюз запретит импорт российского угля, то сделает харакири.

Осудив спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине, журналист подверг критике обещание ЕС запретить поставки угля из России.

"Если таким образом Европа совершит харакири, то не Путин от этого больше всех пострадает", — отметил Рашев.

Он напомнил, что Россия занимает третье место в мире по экспорту угля. В 2019 году ЕС купил у РФ 74 миллиона тонн угля. Страна покрывает этим топливом 48% потребностей Евросоюза. Другие крупные поставщики угля уже имеют свои рынки сбыта или временно запретили экспорт.

Что касается США, что они в теории могли бы обеспечить Европу углём, однако в последние 15 лет американская угольная промышленность не получала инвестиций и, соответственно, не развивалась добавил журналист "Гласове".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕС подготовил пятый пакет антироссийских санкций, который предполагает введение запрета на импорт российского угля.