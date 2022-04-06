Главой администрации Мариуполя стал Константин Иващенко

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении главой администрации Мариуполя Константина Иващенко, который накануне был избран представителями общин.

Иващенко был руководителем завода "Азовмаш", а в настоящее время является депутатом местного городского совета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

В настоящее время центр Мариуполя контролируется республиканскими силами, однако украинские националисты удерживают позиции на территории завода "Азовсталь" и порта.

Во вторник, 5 апреля, в Мариуполе 30 украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен. Они рассказали, что националисты из "Азова"* распределили своих боевиков среди отрядов Вооружённых сил Украины, чтобы не допускать сдачу в плен солдат.

*запрещённая в России экстремистская организация.