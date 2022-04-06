Западные журналисты сообщили, что дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новые ограничительные меры в отношении России. По информации СМИ, позиция стран разделилась по вопросу эмбарго на поставки угля из нашей страны.
"Необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты", — сказал источник Reuters.
В издании написали, что пока западные лидеры не знают, как решить данную проблему. При этом собеседник СМИ подчеркнул, что дипломаты намерены договориться в ходе нового мероприятия ЕС в четверг, седьмого апреля.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как подчеркнул политик, предлагаемые ограничения недостаточно сильные.
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