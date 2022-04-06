Reuters: Евросоюз не договорился по новому пакету санкций и запрету угля из РФ

Западные журналисты сообщили, что дипломаты Евросоюза не смогли согласовать новые ограничительные меры в отношении России. По информации СМИ, позиция стран разделилась по вопросу эмбарго на поставки угля из нашей страны.

"Необходимо было решить технические вопросы, в том числе вопрос о том, повлияет ли запрет на уголь на действующие контракты", — сказал источник Reuters.

В издании написали, что пока западные лидеры не знают, как решить данную проблему. При этом собеседник СМИ подчеркнул, что дипломаты намерены договориться в ходе нового мероприятия ЕС в четверг, седьмого апреля.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский прокомментировал новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как подчеркнул политик, предлагаемые ограничения недостаточно сильные.