Новый пакет санкций: США больше не будут инвестировать в экономику РФ

Соединённые Штаты приняли решение ввести новый пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине. В числе новых ограничительных мер против России — запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

В Белом доме отметили, что на данный момент полностью заблокировано более двух третей российского банковского сектора. В связи с этим в Вашингтоне уверены, что экономика России перестанет входить в двадцатку крупнейших.

Также стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

Во вторник, 5 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что цель США — добиться того, чтобы Россия была вынуждена сделать сложный выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.