Соединённые Штаты приняли решение ввести новый пакет антироссийских санкций на фоне ситуации на Украине. В числе новых ограничительных мер против России — запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
В Белом доме отметили, что на данный момент полностью заблокировано более двух третей российского банковского сектора. В связи с этим в Вашингтоне уверены, что экономика России перестанет входить в двадцатку крупнейших.
Также стало известно, что США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
Во вторник, 5 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что цель США — добиться того, чтобы Россия была вынуждена сделать сложный выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
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Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.