Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что из-за санкций российская экономика не удержится в двадцатке крупнейших экономик мира.

Международный валютный фонд прогнозирует, что санкционные ограничения перечеркнут экономические достижения России за последние 15 лет.

"Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", — сказал чиновник на брифинге.

В среду, 6 апреля, президент России Владимир Путин предостерёг Запад от национализации российских активов за рубежом в рамках продолжения санкционного давления на РФ.