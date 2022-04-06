Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что из-за санкций российская экономика не удержится в двадцатке крупнейших экономик мира.
Международный валютный фонд прогнозирует, что санкционные ограничения перечеркнут экономические достижения России за последние 15 лет.
"Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20", — сказал чиновник на брифинге.
В среду, 6 апреля, президент России Владимир Путин предостерёг Запад от национализации российских активов за рубежом в рамках продолжения санкционного давления на РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.