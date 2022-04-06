The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"

Западные страны до сих пор находятся под сильным впечатлением от использования Россией новой гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщается в статье The Independent.

По словам автора материала, удары "Кинжалов" по украинским военным объектам побудили Австралию, Великобританию и США договориться о совместной разработке гиперзвукового оружия и средств его уничтожения.

Издание назвало "Кинжал" оружием следующего поколения. Эти ракеты обладают высокой скоростью, которая в 10 раз превышает скорость звука. Во время полёта на низкой траектории они маневрируют так, что современные средства противоракетной обороны не могут их поразить. Расстояние, на котором "Кинжалы" способны уничтожать цели, составляет 1250 миль.

"Истинная ценность российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" заключается в способности внушать ужас", — сказал военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Ранее в ходе спецоперации на Украине армия Россия атаковала гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" украинские военные объекты. Немецкий обозреватель Герхард Хегман назвал эти ракетные пуски предупреждением Москвы для Североатлантического альянса, обозреватель портала Military.com Блейк Стилуэлл констатировал наступление века русского супероружия.