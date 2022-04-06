Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в создании провокации в Буче. Как подчеркнула дипломат, дезинформацию распространили в качестве прикрытия для введения ограничительных мер против России, а также с целью замедлить переговоры Москвы и Киева.
"Третьего апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими", — заявила Захарова во время брифинга.
По информации внешнеполитического ведомства, никто из жителей Бучи не пострадал из-за российских солдат, которые контролировали территорию. При этом западные журналисты, распространяющие не соответствующие действительности события, являются соучастниками преступления Киева, отметила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что у властей нашей страны достаточно доказательств, которые опровергают участие ВС РФ в ситуации в Буче. Поэтому не стоит обвинять Москву, подчеркнула политик.
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