Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в создании провокации в Буче. Как подчеркнула дипломат, дезинформацию распространили в качестве прикрытия для введения ограничительных мер против России, а также с целью замедлить переговоры Москвы и Киева.

"Третьего апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими", — заявила Захарова во время брифинга.

По информации внешнеполитического ведомства, никто из жителей Бучи не пострадал из-за российских солдат, которые контролировали территорию. При этом западные журналисты, распространяющие не соответствующие действительности события, являются соучастниками преступления Киева, отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что у властей нашей страны достаточно доказательств, которые опровергают участие ВС РФ в ситуации в Буче. Поэтому не стоит обвинять Москву, подчеркнула политик.