Лидер Незалежной Владимир Зеленский не является президентом Украины, заявил российский политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
Своё мнение он выразил в беседе со "Свободной прессой", заметив, что Штаты стремятся к диктатуре, а украинский лидер действует в рамках этой стратегии, послушно выполняя указания Запада. По мнению Маркова, недавнее заявление Зеленского о необходимости изгнать Россию из Совета безопасности ООН также продиктовано Соединёнными Штатами.
"Не существует сейчас Украины как независимого государства, а существует марионеточный террористический режим, а сам Зеленский является одним из деятелей этого режима", — высказался политолог.
Ранее Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН и предложил Совету два варианта: самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Лидер Незалежной выразил недовольство по поводу того, что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право блокировать любое решение по Украине.
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