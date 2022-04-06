EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины

Мир

Лидер Незалежной Владимир Зеленский не является президентом Украины, заявил российский политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины

Своё мнение он выразил в беседе со "Свободной прессой", заметив, что Штаты стремятся к диктатуре, а украинский лидер действует в рамках этой стратегии, послушно выполняя указания Запада. По мнению Маркова, недавнее заявление Зеленского о необходимости изгнать Россию из Совета безопасности ООН также продиктовано Соединёнными Штатами.

"Не существует сейчас Украины как независимого государства, а существует марионеточный террористический режим, а сам Зеленский является одним из деятелей этого режима", — высказался политолог.

Ранее Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН и предложил Совету два варианта: самораспуститься или исключить РФ из своего состава. Лидер Незалежной выразил недовольство по поводу того, что Россия является постоянным членом Совбеза и имеет право блокировать любое решение по Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон сша россия украина сергей марков владимир зеленский
Sberbank
Новости
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу
Татьяна Монтян: многие жители Германии хотят переехать в Россию
Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"
США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Евродепутат из Италии: в правдивости фактов о Буче есть большие сомнения
Захарова назвала фейк в Буче преступлением Киева и журналистов Запада
Военный эксперт рассказал, почему для России важно освободить Одессу
Политолог заявил, что не считает Зеленского президентом Украины
Блинкен: США будут отправлять десять танков на каждый танк РФ на Украине
Немцы выразили возмущение по поводу русофобской фразы посла Украины в ФРГ
Глава Грузинского легиона на Украине: русских не будем брать в плен
Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно
Хинштейн рассказал, каким человеком был Жириновский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников