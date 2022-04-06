Татьяна Монтян: многие жители Германии хотят переехать в Россию

Общественный деятель Татьяна Монтян считает, что многие жители Германии хотели бы переехать в Россию из-за экономического и социального кризиса. Однако препятствием для этого, полагает Монтян, являются строгие немецкие законы.

В ФРГ проживают много выходцев из бывших советских республик, которые в своё время репатриировались в эту страну. Однако в последнее время многие из них задумываются о возвращении. Дело и в участившихся нападках на выходцев из России, и в социально-экономических проблемах.

Один из зрителей YouTube-канала Монтян рассказал о своей подруге, которая живёт в Германии ещё со времен перестройки. Теперь женщина хочет переехать в Россию. И у Монтян поинтересовались, насколько рациональным был бы такой выбор.

По словам общественного деятеля, желание вернуться в Россию высказывают многие. Однако проблема в бюрократических сложностях с оформлением российского гражданства и в немецких законах, которые максимально осложняют вывод денег из Германии при переезде в другую страну.

"Очень многие немцы сейчас хотят уехать в Россию. Имеются в виду казахстанские немцы, те, кто переехал в 1990-е годы, и всё такое. Но проблема возникает с тем, что люди там обжились, а в Германии не так-то просто взять и уехать, потому что очень сложно вытащить деньги из активов. У кого получается, те, конечно, охотно переезжают", — заявила Монтян.

Она также напомнила, что депутаты Госдумы 5 апреля приняли в первом чтении законопроект о гражданстве России. По мнению Монтян, принятие этого закона поможет желающим переехать в Россию.

Напомним, согласно законопроекту, который был внесён в парламент президентом России, предусматривается сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами.

Прежде всего, речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

В число лиц, имеющих право на упрощенное приобретение российского гражданства, включены также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников — граждан РФ.