Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у страны достаточно доказательств непричастности к произошедшему в киевском городе Буча, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта.
Кроме того, она подчеркнула, что пора "открыть" тему обвинения уже украинского режима и всех тех, кто ему в ситуации, подобной той, что случилась в Буче, содействует, или по чьей указке исполняется.
Также Захарова обвинила американские и другие западные СМИ в соучастии и подготовке провокации в украинском городе, а также в создании и распространении дезинформации.
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