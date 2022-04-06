Захарова: Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у страны достаточно доказательств непричастности к произошедшему в киевском городе Буча, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта.

Кроме того, она подчеркнула, что пора "открыть" тему обвинения уже украинского режима и всех тех, кто ему в ситуации, подобной той, что случилась в Буче, содействует, или по чьей указке исполняется.

Также Захарова обвинила американские и другие западные СМИ в соучастии и подготовке провокации в украинском городе, а также в создании и распространении дезинформации.