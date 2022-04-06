Орбан пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание пригласить президента России Владимира Путина на мирные переговоры в свою страну. Как сообщает РИА Новости, ответ был положительным, но с некоторыми условиями.

Ранее Орбан говорил о том, что провел с Путиным переговоры в ходе пресс-конференции, и там же пригласил в Венгрию. Туда же должны приехать украинский президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон, и Путин согласился, но сказал, что у него будут условия.

Виктор Орбан на этой неделе победил на выборах, взяв большинство голосов и обойдя оппозиционную коалицию, состоящую из шести партий. Запад не любит Орбана за то, что он всегда был традиционалистом и поддерживал Путина.