Шольц: НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине. Он добавил, что ФРГ будет поставлять оружие Киеву, но и то — такое, которое "имеет смысл поставлять".

В том, что НАТО не будет мешать российской спецоперации, Шольц заявил твердо, отметив, что с каждым решением НАТО возрастает гарантия того, что партнеры альянса останутся при своем и не будут вступать в украинский кризис.

Накануне генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил о том, что никто не поддержит направление сил Североатлантического альянса на Украину. По его словам, лучше обсудить усиление мер в отношении России, чем направлять войска на Украину.