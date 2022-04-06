Власти Норвегии заявили о высылке трёх российских дипломатов

Власти Норвегии приняли решение о высылке трех сотрудников российской дипмиссии в стране. Об этом сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

"Норвегия решила выслать трех дипломатов из посольства России в Осло", — цитирует министра ТАСС.

Хюитфельдт объяснила высылку сотрудников посольства их деятельностью, "не совместимой с дипломатическим статусом".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агентству решение норвежских властей, заявила, что в РФ не оставят его без ответа.

"Россия даст соответствующий ответ", — подчеркнула собеседница агентства.