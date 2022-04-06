Песков потребовал у США информацию о биолабораториях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Америка обязана обнародовать полноценную информацию о своих биолабораториях. Об этом он сказал на брифинге для журналистов.

Песков подчеркнул, что сейчас нельзя назвать достоверными данными те, что США предоставляют относительно биологических лабораторий.

"Эта программа, которую разрабатывают США, хорошо известна, она непрозрачна, по этой программе очень много вопросов, причем не только у нас, но и у других стран мира", — отметил Песков.

Ранее он говорил о том, что у Кремля есть доказательства размещения биолабораторий вокруг России и Белоруссии. По данным пресс-секретаря президента РФ, эта сеть разрабатывает новое биологическое оружие, а финансирование идет прямиком из США.