Венгрия заявила о проработке вопроса оплаты российского газа в рублях

Венгерские власти занимаются проработкой технического решения вопроса оплаты российского газа в рублях. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В настоящее время прорабатываются детали технического решения", — заявил журналистам министр.

Он отметил, что власти Венгрии намерены решить вопрос оплаты поставок российского газа, контактируя с Москвой, и не намерены поддаваться давлению со стороны Евросоюза. По словам Сийярто, в Венгрии не видят необходимости в подготовке Еврокомиссией какого-либо совместного ответа стран-импортёров газа на требование РФ о его оплате в рублях.

Осенью 2021 года Будапешт и "Газпром" заключили два долгосрочных контракта на поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в обход Украины. Соглашения рассчитаны на 15 лет с возможностью их пересмотра через 10 лет. По словам Сийярто, Венгрии предстоит выполнить первое платёжное обязательство перед "Газпромом" в мае.