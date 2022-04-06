В Германии пообещали отказаться от поставок нефти из РФ "как можно скорее"

По словам главы министерства финансов ФРГ Кристиана Линднера, в планах Германии — как можно более скорый отказ от российской нефти. При этом он отметил, что решить этот вопрос при всём желании в течение нескольких недель не удастся, для этого потребуются годы.

"С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа", — сказал Линднер в беседе с изданием Zeit.

Что касается сроков отказа от российских энергоресурсов, Линднер отметил, что нужно сделать так, чтобы отказ нанёс больше вреда российскому лидеру Владимиру Путину, чем самой Германии, а на разработку новой энергетической стратегии уйдут годы, а уж точно не недели.

Линднер подчеркнул, что замена замену российских газа, нефти и угля нужно рассматривать по отдельности, но в любом случае "как можно скорее".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что страна откажется от поставок российских энергоресурсов уже в 2022 году. То же самое повторил и министр экономики Роберт Хабек, сообщивший о намерении снизить зависимость от газа, угля и нефти из РФ уже к нынешнему лету.