Израильтяне подняли на смех идею Зеленского сделать из Украины "большой Израиль"

Читатели из Израиля скептически отнеслись к заявлению украинского лидера Владимира Зеленского по поводу того, что он собирается сделать из Украины "большой Израиль с собственным лицом". Это высказывание прозвучало от украинского лидера ранее во время брифинга для журналистов.

Пользователи посчитали, что воплощение замыслов украинского президента в плане равнения на Израиль просто нереально. Они назвали Зеленского "дураком", который совершенно не контролирует свою страну.

"Все, что нужно было делать этому дураку, — держаться подальше от НАТО и контролировать нацистский элемент в Вооруженных силах. Вместо этого он позволил разнести свою страну на куски, а теперь хочет заверить, что не вступит в НАТО", — усомнился один из читателей израильского издания Haaretz. "Ой-вей. Как долго продержится демократия в полицейском государстве?" — задал риторический вопрос другой пользователь.

Израильские комментаторы отметили, что Зеленский, пытающийся "играть в Рембо", выглядит нелепо и не замечает, что Израиль старается решать свои проблемы не "мечом, который далеко не протянешь", а стремится налаживать диалог со своими арабскими соседями.