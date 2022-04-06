Замглавы МИД Грушко: США выгоден газовый конфликт между РФ и Евросоюзом

США заинтересованы в газовом конфликте между Россией и Евросоюзом, американские власти используют его в собственных целях. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, США — единственная страна, которая "радуется" возникшим сложностям.

"Штаты чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках", — сказал Грушко на встрече с представителями российских СМИ.

Он спрогнозировал, что потребности Европы в поставках газа из РФ будут только увеличиваться.

Дипломат также подчеркнул: некоторые страны в текущих условиях учитывают национальные интересы и потребности. Как отметил Грушко, с такими партнёрами необходимо продолжать контакты.

Ранее сообщалось, что европейские государства столкнулись с самым тяжёлым топливным кризисом в истории из-за геополитических событий. При этом эксперты убеждены: проблемы в странах ЕС только начинаются, а худшее ещё впереди.