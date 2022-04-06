В Америке прохожие ворвались в прямой эфир российского телеканала RTVi и обматерили журналистку. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". Исходя из опубликованных кадров, двое мужчин появились перед кадром и начали выкрикивать оскорбления на английском языке, касающиеся России и российских войск, а также показывать неприличные жесты.
"В общем-то переводить не надо, да? Ну люди, как и во многих странах, не очень разбираются, кто на какой стороне и так далее", — прокомментировала ведущая RTVi произошедшее.
Журналистка вела прямой эфир по теме произошедшего в украинском городе Буча у штаба ООН в Нью-Йорке.
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