Американцы выматерились на российскую журналистку в прямом эфире

В Америке прохожие ворвались в прямой эфир российского телеканала RTVi и обматерили журналистку. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". Исходя из опубликованных кадров, двое мужчин появились перед кадром и начали выкрикивать оскорбления на английском языке, касающиеся России и российских войск, а также показывать неприличные жесты.

"В общем-то переводить не надо, да? Ну люди, как и во многих странах, не очень разбираются, кто на какой стороне и так далее", — прокомментировала ведущая RTVi произошедшее.

Журналистка вела прямой эфир по теме произошедшего в украинском городе Буча у штаба ООН в Нью-Йорке.